تقارير - خربين فضّل بيراميدز عن الوحدة الإماراتي واتحاد جدة
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن العروض الذي رفضها السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان بيراميدز قد أعلن رسميًا التعاقد مع عمر خربين على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية أن الهلال تلقى أكثر من عرض لضم خربين خلال الشتاء، وليس عرض بيراميدز فقط.
وأشارت الصحيفة أن إدارة الهلال وخربين فضلوا عرض بيراميدز المقدم، مع عدم الموافقة على بند أحقية الشراء في نهاية الإعارة.
وأكدت التقارير أن كلًا من الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي قدما عرض لضم خربين ولكن بيراميدز فاز بخدمات اللاعب.
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وكشفت الصحيفة أن المقابل المادي الضعيف حال دون انتقال خربين إلى الوحدة السعودي، وعرض الاتحاد كان شفهيًا فقط.