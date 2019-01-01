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تقارير: خالد السيف يستقر على الاستغناء عن هاسي

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الاتحاد - الرائد
خالد السيف يعد الرائد للموسم الجديد
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اقترب خالد السيف، من العودة مجددًا لرئاسة نادي الرائد السعودي، وذلك بعد سعيه بقوة للعودة إلى منصبه مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن السيف استقر على عدم التجديد للجهاز الفني للفريق، بقيادة الألباني بيسنيك هاسي.

هاسي تولى مهمة تدريب الرائد بداية من صيف 2018، ليقود الفريق إلى إنهاء الدوري في المركز الثامن.

وحقق الرائد تحت قيادة هاسي 10 انتصارات و 8 تعادلات، وخسر 12 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

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واستقر خالد السيف على دولة رومانيا، لإقامة معسكرًا لفريق نادي الرائد، استعدادًا للموسم المقبل.

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ويسعى السيف لإعداد الرائد خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم القادم، وذلك بتدعيم الفريق وإقامة معسكرًا إعداديًا.

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