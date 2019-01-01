تقارير: حمدي النقاز جاهزًا للقاء القمة أمام الأهلي

بعد إصابته في مباراة المقاولون العرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، جاهزًا لمباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها 30 مارس المقبل.

حمدي النقاز كان قد تعرض للإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حمدي النقاز إصابته بسيطة، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الأمامية، ولكن لن تعوقه عن المشاركة أمام الأهلي.

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

اللاعب التونسي يحتاج فقط لبعض الراحة لمدة 3 أيام، وبعدها سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، استعدادًا للقاء القمة.

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، بالجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.