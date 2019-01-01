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الدوري المصري الممتاز

تقارير: حمدي النقاز جاهزًا للقاء القمة أمام الأهلي

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بعد إصابته في مباراة المقاولون العرب
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أصبح التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، جاهزًا لمباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها 30 مارس المقبل.

حمدي النقاز كان قد تعرض للإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حمدي النقاز إصابته بسيطة، بعدما اشتكى من آلام في العضلة الأمامية، ولكن لن تعوقه عن المشاركة أمام الأهلي.

اللاعب التونسي يحتاج فقط لبعض الراحة لمدة 3 أيام، وبعدها سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للزمالك، استعدادًا للقاء القمة.

اختيارات المحررين

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، بالجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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