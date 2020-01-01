تقارير .. حمدالله يتخلص من "كورونا" وتحديد موعد عودته لتدريبات النصر

دعم قوي للنصر بعودة حمدالله خلال المباريات المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطور حالة المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، وإصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

فيروس كورونا هاجم نادي النصر بشراسة خلال الفترة الأخيرة وتخطت حالات الإصابة داخله الـ14 حالة وخاض الفريق المباراة الماضية بلاعبين محليين.

ووفقًا لما نشرته جريدة "اليوم" السعودية، أن حمدالله أجرى مؤخرًا مسحة طبية للكشف عن تطورات إصابته بفيروس كورونا.

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وأشارت الجريدة إلى أن اللاعب تأكد شفاءه من فيروس كورونا بعد أن جاء المسحة الطبية الأخيرة له سلبية ليستعد للعودة للفريق.

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ويشارك حمدالله خلال الأيام المقبلة في تدريبات النصر ويدعم الفريق عقب انتهاء التوقف الدولي الذي انطلق مؤخرًا وتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى النصر منذ بداية الدوري في الموسم الحالي حيث حقق فوزًا واحدًا من 4 لقاءات وتلقى 3 هزائم لأول مرة في تاريخه.