تقارير - حجازي يعود للظهور في حسابات الأهلي بالصيف

الأهلي يسعى لتدعيم دفاعاته خلال الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن ترشيحات لقائمة الصفقات الصيفية المقبلة في النادي الأهلي والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

الأهلي يسعى لتدعيم بعض المراكز خلال الصيف المقبل، من أجل مواصلة تقديم نفس المستوى الذي يقدمه خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن الأهلي يسعى لتدعيم مركز قلب الدفاع بعد الإصابات التي تضربه مؤخرًا.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير أن أول اسم ضمن المرشحين هو أحمد حجازي مدافع الفريق السابق ولاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي.

اقرأ أيضًا - تاريخ المواجهات بين الأهلي وصن داونز - بداية "بطولية" ونهاية "مآساوية" لن تنسى للأحمر

وجاءت الترشيحات بعد اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء في الأيام الماضية.

وكان حجازي قد لعب في صفوف الأهلي ما بين موسم 2015 حتى 2017، قبل أن ينتقل إلى ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.