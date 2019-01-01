الانتقالات
الانتقالات

تقارير: جيوفينكو يصل السعودية خلال ساعات للتوقيع للهلال

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Aaron Doster
اللاعب الإيطالي أصبح قريبًا من الانضمام للهلال السعودي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية على أن نادي الهلال السعودي، أصدر تأشيرة دخول الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب فريق تورنتو الكندي، تمهيدًا للانتقال إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الهلال يسعى للحصول على خدمات جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه، ومركز صناعة اللعب، بعد إصابة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري".

وأكدت تقارير صحفية على أن جيوفينكو سيصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، من أجل التوقيع على عقود انضمامه للهلال بشكل رسمي.

موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أكد على أن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع جيوفينكو حول نص العقد بينهما، حيث يتوقف الأمر على رد إدارة تورنتو الكندي.

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جيوفينكو الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، لعب في صفوف إمبولي وبارما ويوفنتوس وتورنتو الكندي، حيث يقترب من الانتقال للهلال السعودي.

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