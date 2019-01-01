تقارير - جيسوس ضمن المرشحين لقيادة المنتخب السعودي

جيسوس ضمن أقوى المرشحين لقيادة الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي السابق ضمن خيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الرياض" فأن جيسوس ضمن أقوى المرشحين لقيادة الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة.

المنتخب السعودي كان قد تخلى عن خوان أنطونيو بيتزي بعد نهاية عقده، وعدم تحقيق نتائج إيجابية في كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات يناير الماضي.

وأكدت الصحيفة السعودية بحسب مصادرها وجود مفاوضات حارية حاليًا مع مدرب الهلال السابق البرتغالي جيسوس لقيادة الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول.

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وأضافت أن جيسوس اجتمع الأسبوع الماضي مع بعض مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم للتعاقد مع المدرب وقيادته لدفة الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أختار المدير الفني المؤقت يوسف عنبر لقيادة الأخضر خلال الفترة الحالية.