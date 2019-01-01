تقارير – جلطة سراي يحصل على توقيع إيمري مور

اللاعب التركي يعود إلى بلاده من بوابة جلطة سراي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي جلطة سراي التركي وقع مع إيمري مور التركي، ويتبقى الإعلان الرسمي للصفقة فقط.

ووفقاً للوكيل إيريك ألونسو، على موقع تويتر، فإن النادي التركي أنهي إجراءات التوقيع مع المهاجم صاحب الـ 22 عاماً.

ولعب مور الموسم الماضي مع سيلجتا فيجو الإسباني عشر مباريات لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، بينما لعب في موسم 2017/18، 23 مباراة سجل خلالهم هدفاً وصنع اثنين آخرين.

ولعب من قبل لنادي بوروسيا دورتموند الألماني في موسم 2016/17، شارك خلاله في 12 مباراة سجل هدفاً وصنع اثنين آخرين.

ويعزز النادي التركي هجومه، استعداداً للموسم الجديد ويأمل في المحافظة على لقب الدوري، الذي حصل عليه في الموسم المنصرم برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن اسطنبول باشاك شهير.