تقارير .. جريزمان تأقلم بشكل كامل مع برشلونة

جريزمان وعائلته سعداء في برشلونة

أكد التقارير الصحفية، أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، يعيش أوقاتاً سعيدة داخل جدران الفريق.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن جريزمان وعائلته سعداء بالتواجد في برشلونة وبقراره بالانضمام للفريق.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الماضية، مقابل 120 مليون يورو.

وحصل صاحب الـ 28 عاماً، على احترام عمال غرف خلع الملابس في النادي بسبب تواضعه، كما تأقلم مع زملائه في الفريق بشكل سريع.

اللاعبون الفرنسيون الموجودون في الفريق الكتالوني، كان لهم كلمة السر في سرعة تأقلم جريزمان مع برشلونة.

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ورد التقرير على الأنباء التي انتشرت بتوتر العلاقة بين ميسي وسورايز وجريزمان، ليؤكد أن الثنائي ميسي وسواريز ساعدوا جريزمان سريعاً وقدما له المساعدة في غرفة خلع الملابس.

جدير بالذكر أن الفرنسي لعب مع برشلونة 23 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع أربعة آخرين.