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تقارير - جروس يرفض ضم عبدالله السعيد في الشتاء

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الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه في ميركاتو الشتاء

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مفاجأة في رأي جروس، في ضم عبدالله السعيد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير في الفترة الأخيرة حول اهتمام الزمالك بضم عبدالله السعيد، من أهلي جدة في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط وسط الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن جروس يرفض ضم عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأنه لا يحتاجه في الفترة المقبلة من الموسم.

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وأضافت التقارير أن رؤية جروس تعود لعدم حاجته لأي لاعب جديد في مركز السعيد في الفترة المقبلة من الموسم الحالي.

ويحاول بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك بإقناع جروس بضم عبدالله السعيد باعتبار الصفقة جماهيرية في المقام الأول.

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وكان السعيد وقع للزمالك في وقت سابق، قبل تجديد عقده مع الأهلي وتجميده وعرضه للبيع وانتقاله إلي ناديه السعودي.

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