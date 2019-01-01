تقارير: جروس مرشحًا لتدريب جراسهوبرز والزمالك العقبة الوحيدة

تقارير صحفية سويسرية تؤكد على اهتمام جراسهوبرز بجروس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يفكر نادي جراسهوبرز السويسري، في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، وماتياس والتر المدير الرياضي، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك.

وأشارت صحيفة "فليك" السويسرية إلى أن نادي جراسهوبرز يفكر في العديد من الأسماء، منهم من سبق له العمل في النادي، أو وجوه جديدة لم تظهر معه.

ضمن الأسماء المرشحة لتدريب جراسهوبرز، تواجد كريستيان جروس، بجانب يوب هاينكس، وفيليكس ماجات وتوماس شاف، وأولريش فورتي، وبيارلويجي تامي، وبرنارد شالانديس.

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وارتباط كريستيان جروس مع الزمالك، هو عقبة نادي جراسهوبرز في الفترة الحالية لتدريب الفريق السويسري.

كريستيان جروس كان قد قاد جراسهوبرز خلال الفترة من 1993 إلى 1997، واستطاع أن يقود الفريق السويسري للتويج بالدوري لموسمين متتاليين وكأس السوبر المحلي.