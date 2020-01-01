تقارير: جاريدو اقترب من الرحيل بعد تصريحاته ضد إدارة النجم الساحلي

جاريدو قد يرحل عن النجم الساحلي بعد مباراة الصفاقسي المقبلة.

اقترب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي، من الرحيل عن ناديه، وفقًا لما تداولته الصحافة التونسية.

جاريدو نجح في قيادة النجم الساحلي، للصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، متصدرًا للمجموعة الثانية، رفقة الأهلي صاحب المركز الثاني.

وأشارت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، إلى أن جاريدو اقترب من الرحيل، بسبب دخوله في صدام مع مجلس إدارة النجم الساحلي.

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الصحيفة التونسية أكدت على أن جماهير نادي النجم الساحلي غاضبة أيضًا من جاريدو، بعد التصريحات التي قالها ضدهم.

خوان كارلوس جاريدو قال خلال تصريحات عقب التأهل: "حققنا ما كنا نريد بالصعود إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة، واللاعبون يستحقون ملعبًا خاصًا وأن يحصلوا على مستحقاتهم المالية".

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المدير الفني لنادي النجم الساحلي وجه رسالة إلى الجماهير قائلًا: "لا يجب أن تهاجم الجماهير اللاعبين، وهذا الأمر عدم احترام منهم تجاه فريقهم".

واختتم جاريدو تصريحاته قائلًا: "الوضع داخل الفريق خلال الوقت الحالي لا يطاق، ويجب إيجاد حلول لجميع الأزمات بالنادي".

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الصفاقسي مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري التونسي، وإقالة جاريدو قد تكون بعد تلك المباراة.