تقارير .. ثبوت عقوبة مانشستر سيتي وحرمانه من المشاركة الأوروبية

القرار الرسمي سوف يُعلن غدًا

كشفت تقارير صحفية رفض طعن نادي مانشستر سيتي على قرار هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحرمان من المشاركة في البطولات القارية لموسمين.

مانشستر سيتي تعرض لعقوبة بالحرمان من اللعب في البطولات القارية موسمي 2020-2021 و2021-2022 بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف فيما يتعلق بعوائد الرعاة.

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وطعن النادي الإنجليزي على القرار في المحكمة الرياضية CAS وبسبب جائحة كورونا تأجل إصدار الحكم النهائي حتى غدًا، الإثنين، 13 يوليو.

وتواصلت صحيفة "ماركا" الإسبانية مع متخصصين في الشأن القانوني الرياضي وأكدوا أنّ موقف مانشستر سيتي ضعيف للغاية ومن الصعب قبول الطعن وأنّ القرار الأقرب للحدوث هو ثبوت العقوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مانشستر سيتي رفض محاولة التواصل مع الاتحاد الأوروبي والحصول على صفقة لخفض العقوبة كما فعل نادي باريس سان جيرمان في 2018، وهو ما يجعل الموقف المتوقع استمرار العقوبة كما هي.

كما أنّ تشيلسي بدوره تعرض لأزمة مماثله ولكنّه استطاع من خلال الاتحاد الأوروبي تحويلها إلى حرمان من التعاقد مع صفقات في سوق الانتقالات دون التأثير على موقفه من المشاركة الأوروبية.

وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد أكد ثقته في إدارة النادي وعدم وجود أي مخالفات معبرًا عن اطمئنانه من إسقاط العقوبة.