تقارير تونسية تكشف السبب الحقيقي وراء استبعاد معلول من المنتخب

معلول سيغيب عن كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أثار قرار المدرب الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، باستبعاد علي معلول لاعب الأهلي، والظهير الأيسر لنسور قرطاج، تساؤلات الجميع خلال الساعات الماضية.

آلان جيريس أعلن عن قائمة تونس النهائية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا، والتي تضم 23 لاعبًا، وتم استبعاد علي معلول، وضم فرجاني ساسي.

وأشارت صحيفة "الصباح" التونسية إلى أن هناك أسباب انضباطية وليست فنية، وراء استبعاد علي معلول من قائمة تونس، التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا.

أجيري يتطلع لظهور الفراعنة بمستوى عالي في البطولة 🇪🇬💪#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/LO3glteFEo — جول مصر (@goaleg) June 12, 2019

سبب استبعاد علي معلول هو، اعتراضه على مشاركة كريم العواضي بدلًا منه في مباراة كرواتيا الودية، وتواجد لاعب الأهلي على مقاعد البدلاء.

الصحيفة التونسية أشارت إلى أن علي معلول لم يقم بمصافحة زملائه عقب المباراة، ولم يظهر بالعزيمة والرغبة التي كانت تميزه سابقًا، وهم ما لم يتقبله جيريس، لفرض الانضباط داخل المنتخب التونسي.

المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.