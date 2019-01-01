تقارير | توتي يقترب من منصب إداري في ريال مدريد

أسطورة روما فرانشيسكو توتي خيار فلورنتينو بيريز من أجل منصب إداري في ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية أن أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي بات قريبًا من تولي منصب إداري في ريال مدريد.

وكان توتي قد غادر روما بعد 30 عامًا كلاعب وكإداري بسبب خلافات بينه وبين الإدارة الأمريكية المالكة للجيالوروسي.

ورفض توتي تولي منصب المدير الرياضي خلفًا لمونتشي كما استقال من منصبه كمدير عام للنادي بسبب سياسات الإدارة التي تلجأ إلى تحجيم سلطته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وحسب صحيفتي آس الإسبانية ولاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عرض على فرانشيسكو توتي منصب سفير النادي.

وأشارت الصحيفتين إلى أن توتي يدرس العرض حاليًا بشكل جدي وأنه يفكر في خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد بعد تلك التي رفضها في عام 2004 كلاعب.

توتي يكشف خطوته المقبلة بعد روما

يذكر أن فرانشيسكو توتي كان أحد أهم أهداف فلورنتينو بيريز في فترة تكوين الجالاكتيكوس الأولى والتي استقطب فيها زيدان وفيجو ورونالدو وبيكهام، ولكن رغبة ملك روما في عدم الرحيل عن ذئاب العاصمة الإيطالية حسمت موقفه بالرفض.