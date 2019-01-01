تقارير.. توتنهام سيضحي بإريكسن لتسديد ديون بناء الملعب الجديد!

نجم توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن يقترب من مغادرة النادي اللندني

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي توتنهام هوتسبر يسعى لبيع لاعبه كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتسديد ديون الملعب الجديد.

وكان النادي اللندني قد انتقل للعب بملعبه الجديد مؤخرًا والذي بلغت تكلفة تشييده1 مليار جنيه استرليني، على أن يسدد توتنهام 650 مليون جنيه استرليني للبنك على مدار خمس سنوات.

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وتبلغ الديون المتراكمة على النادي حاليًا 250 مليون جنيه استرليني، مما دفع رئيس النادي دانييل ليفي إلى التفكير في بيع أحد نجوم الفريق للمساعدة في تسديد الديون.

وارتبط اسم اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع ألا يتخلى توتنهام عن خدمات إريكسن بمبلغ أقل من 95 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن أسماء مثل كيران تريبيير وتوبي ألدرفيريلريد من المتوقع خروجهم أيضًا عن أسوار النادي اللندني في ميركاتو الصيف.