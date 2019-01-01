تقارير تكشف حقيقة تولي جيسوس تدريب المنتخب السعودي

هل يتولى جيسوس تدريب المنتخب السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يبحث الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مدرب جديد يقود الأخضر، بعد رحيل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حيث أشار البعض إلى أن البرتغالي جورج جيسوس ضمن المرشحين لتولي المنصب.

الاتحاد السعودي قرر عدم تجديد عقد بيتزي، الذي انتهى بانتهاء مشوار المنتخب في كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارت يناير الماضي.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أنه لا توجد نية للتفاوض مع جيسوس لتوليه تدريب المنتخب الوطني السعودي، بدلًا من أنطونيو بيتزي.

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نادي الهلال السعودي، وجه الشكر مؤخرًا للبرتغالي جورج جيسوس، بعد التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي السابق.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، قد اتفق مع جيسوس على الإشراف على الأكاديمية التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض، من أجل البحث عن المواهب وتنمية مهاراتهم.

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اتفاق جيسوس مع تركي آل الشيخ، لن يمنع المدرب البرتغالي من تولي مهمة تدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.