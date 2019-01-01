تقارير - تعيين لامبارد سيكلف تشيلسي 4 مليون جنيه إسترليني

قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ديربي كاونتي

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي، أزمة جديدة في حالة تعيينه نجمه السابق فرانك لامبارد كمدير فني للفريق.

تشيلسي يستعد للتخلي عن خدمات مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، لرغبته في العودة لبلاده والانتقال ليوفنتوس.

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لامبارد يعتبر هو المرشح الأبرز لخلافة ساري في البلوز، بعد الأداء المميز لفريقه ديربي كاونتي الموسم الماضي.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن المهمة لن تكون سهلة لتشيلسي، حيث سيحتاج لدفع مقابل من المال لديربي.

وأوضحت أن لامبارد يمتلك شرطاً جزائياً في عقده مع ديربي كاونتي، تصل قيمته إلى 4 مليون جنيه إسترليني.

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ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات مستمرة في الساعات القادمة، لتحديد مصير ساري، وإمكانية تعيين لامبارد فور رحيله.

يذكر أن لامبارد كان على بعد خطوة واحدة من قيادة ديربي للعودة إلى الدوري الإنجليزي، ولكنه خسر من أستون فيلا في نهائي التصفيات المؤهلة.