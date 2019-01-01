تقارير – تعثر صفقة ويلتون سواريز من الشارقة للوصل

اللاعب قد يعود للشارقة من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعثرت صفقة انتقال البرازيلي ويلتون سواريز، لاعب الشارقة إلى صفوف الوصل بعدما وصلت إلى محطاتها الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إماراتية، إلى أن سبب تعثر الصفقة هو خلاف بين وكيل أعمال اللاعب البرازيلي وإدارة الوصل في اللحظات الأخيرة.

وجاء هذا الخلاف، بعد اختلاف الوكيل وإدارة النادي على بعض بنود العقد، ليبدأ الوصل في البحث عن عروض جديدة لتدعيم خط هجومه الموسم القادم.

وكانت تأمل إدارة الوصل، أن تدعم صفوفها بالمهاجم البرازيلي، بديلاً لكايو لاعب الفريق الذي قرر الرحيل عن الوصل ويقترب من الانضمام للعين الإماراتي.

وسجل المهاجم البرازيلي الموسم المنصرم 20 هدفاً مع الشارقة، يحتل بهما المركز الثاني في صراع الهدافين وبفارق سبعة أهداف عن تيجالي المتصدر.

⚡️ “البطولة مضمونة للإنجليز .. لكنها حائرة بين لندن وميرسيسايد”https://t.co/osciPvDDlu — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

الجدير بالذكر ان الوصل أنهي الموسم الماضي، جدول الدوري برصيد 34 نقطة في المركز التاسع، بينما حقق الشارقة بطولة الدوري برصيد 59 وبفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.