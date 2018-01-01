تقارير - تطورات في صفقة انتقال باسم مرسي إلى سموحة

الزمالك يطالب باسم مرسي بإحضار عرض رسمي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن مجلس إدارة نادي الزمالك طالب باسم مرسي بإحضار عرضًا رسميًا من سموحة.

وكانت تقارير أشارت مؤخرًا حول اهتمام سموحة بضم مهاجم منتخب مصر السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك طالب مرسي بإحضار عرضًا رسميًا للرحيل عن النادي، بعد تجدد مفاوضات سموحة. اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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وأوضحت التقارير أن اللاعب عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، ليطالبه الرحيل خلال يناير.

وطالب مجلس إدارة الزمالك بضرورة تقديم عرض رسمي من النادي السكندري لدراسته والرد عليه بالموافقة أو الرفض.

وكان مفاوضات سموحة في وقت سابق، حيث طالب الزمالك بالحصول على 5 ملايين جنيه للموافقة على الإعارة لسموحة.