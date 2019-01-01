تقارير: تشيلسي سيقيل ساري في فترة التوقف الدولي

مدرب البلوز يقترب من مغادرة قلعة ستامفورد بريدج

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرغب رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي في إقالة المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري خلال العطلة الدولية، وذلك بعد الخسارة أمام إيفرتون بثنائية مقابل لا شيء في آخر جولات البريميرليج والتراجع للمركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري.

وكانت هذه هي الخسارة السابعة للبلوز في البريميرليج والعاشرة في مختلف المسابقات.

إريكسن يقترب من الرحيل عن توتنهام

وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية فإن ساري قد يخسر وظيفته مع البلوز خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم أن الفريق مقبل على خوض مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي، البطولة التي يسعى تشيلسي للتتويج بها لضمان المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا في حال فشله في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البريميرليج.

يشار إلى أن ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج خلفًا لمواطنه أنتونيو كونتي.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة قد رشحت مساعد ساري جيانفرانكو زولا لتولي تدريب تشيلسي مؤقتًا حتى نهاية الموسم.