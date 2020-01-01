تقارير تركية: خلاف بين بلهندة والهلال .. ووكيله يفجر مفاجأة

هل ينجح الهلال في إنهاء الصفقة لصالحه بعد تلك الصعوبات؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن هناك خلافًا بين المغربي يونس بلهندة، وإدارة نادي الهلال ، بشأن المقابل المادي الذي سيحصل عليه سنويًا رفقة الزعيم، بالإضافة إلى تصريحات مثيرة من جانب فاتح إيليك وكيل أعمال اللاعب.

وأشارت صحيفة "تاكفيم" التركية، إلى أن المفاوضات بين الهلال وبلهندة كانت تسير بشكل جيد، ولكنها شهدت بعض الخلافات التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الصفقة.

يونس بلهندة طلب الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو سنويًا رفقة الهلال، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولي الزعيم أن الرقم المطلوب مبالغًا فيه.

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إدارة الهلال عرضت على بلهندة ما يعادل 4 ملايين يورو سنويًا، ولكن اللاعب المغربي طلب زيادة المقابل إلى 6 ملايين يورو، مستشهدًا بعقد الجزائري ياسين براهيمي رفقة فريقه الريان القطري، والذي يحصل على نفس الراتب تقريبًا.

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صحيفة "ليبراسيون" المغربية، أكدت على أن المفاوضات بين الهلال وبلهندة مازالت قائمة، وهناك محاولات من جانب الطرفين، من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، ويقضي بانتقال بلهندة إلى أزرق العاصمة السعودية.

وفي نفس السياق، خرج فاتح إيليك مدير أعمال بلهندة بتصريحات لـ"راديو سبور" التركي، يؤكد خلالها على أن هناك اهتمامًا من جانب ناديي الدحيل و الريان القطريان، من أجل التعاقد مع اللاعب، حيث يتواجد مسؤولي الناديين في العاصمة التركية إسطنبول لإنهاء الصفقة.

كما أكد مدير أعمال بلهندة على أن جلطة سراي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن المفاوضات تجرى مع اللاعب قبل التفاوض مع النادي التركي لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.