تقارير - تراجع مستوى بو طيب قد يطيح به من أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية تنطلق في يونيو المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية اقتراب غياب المغربي خالد بو طيب عن منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال العام الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن رينارد أكد أن انخفاض مستوى أي لاعب في الوقت الحالي قد يخرجه من الترشيحات للتواجد في كأس الأمم الإفريقية.

وأشارت الصحيفة أن وفقًا لتصريحات رينارد، أن بو طيب ضمن اللاعبين الذين من الممكن أن يتم استبعادهم من البطولة بسبب انخفاض مستواهم.

وأكدت أن مستوى خالد بو طيب انخفض منذ انتقاله إلى الدوري المصري الممتاز، عن مستواه الذي كان عليه في الدوري التركي.

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ومن المفترض أن يضم المنتخب المغربي المهاجم المميز عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي خلال البطولة بعد أن تألق بشكل لافت بالدوري السعودي.