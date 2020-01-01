تقارير - تخفيض الرواتب قد يطيح بـ"حمدالله وأمرابط" من النصر

النصر يسعى للحفاظ على ثنائي المغرب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن احتمالية رحيل الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط من النصر.

وضرب فيروس كورونا أكثر البطولات في جميع أنحاء العالم وتعرضت البطولات واتحادات الكرة للتجميد والتعليق لحين زوال الفيروس.

وقد يلجأ الكثير من الاتحادات بتوجيه الأندية لتخفيض الرواتب من أجل التخفيف عن الإدارات بسبب إمكانية عدم استئناف الموسم.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن في حالة تخفيض رواتب نادي النصر من الممكن رحيل الثنائي المغربي.

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ويأتي تعليل التقارير المغربية إلى رغبة الثنائي في رفع الرواتب خلال الموسم المقبل وذلك من قبل انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يحسم النصر موقفه من تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة من عدمه خاصًة وأنه سيكون ضغط على الإدارة في حالة توقف المنافسات.