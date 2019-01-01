تقارير .. تحديد موعد الكشف الطبي لصفقة يوفنتوس المنتظرة

يوفنتوس اقترب من الحصول على لاعب أتلانتا

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس حدد موعد الكشف الطبي لصفقته المنتظرة ديان كولوسيفسكي لاعب أتلانتا والمعار إلى بارما.

وأكدت شبكة سكاي سبورت بالأمس، أن فريق السيدة العجوز اقترب من حسم صفقة اللاعب السويدي صاحب الـ 19 عاماً، والذي كان هدفاً رئيسياً لإنتر.

ومن المنتظر كما أوضحت التقارير أن يحصل يوفنتوس على توقيع اللاعب مقابل 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

وكشفت سكاي اليوم، أن كولوسيفسكي سيخضع للكشف الطبي، في نهاية الأسبوع الجاري قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وسيكون عقد اللاعب السويدي، مع يوفنتوس مدته خمس سنوات ونصف، سيحصل خلاله على راتب قدره 2.5 مليون يورو سنوياً.

والآن يبقى السؤال الذي يشغل الصحافة الإيطالية، هل ستسمح إدارة يوفنتوس للاعب بإكمال الموسم الحالي معاراً إلى بارما أم ستستعين بخدماته على الفور.

جدير بالذكر أن كولوسيفسكي، نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة سبعة آخرين مع بارما خلال 19 مباراة خاضها الموسم الحالي.