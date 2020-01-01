تقارير | تحديد موعد إعلان ملكية نيوكاسل للسعودية

متى يصبح نيوكاسل ملكًا رسميًا للسعودية؟

تقترب السعودية من شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 300 مليون إسترليني خلال الأيام المقبلة.

التقارير الصحفية ربطت مستثمرين من السعودية بشراء نادي مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد.

ويحاول صندوق الاستثمارات السعودي الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بالتزامن مع رغبتهم في شراء نيوكاسل يونايتد.

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وذكرت تقارير صحفية أنّ صندوق الاستثمارات السعودي أنهى كل شيء مع المالك الحالي لنادي نيوكاسل وسوف يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة صباح اليوم، الخميس، 30 أبريل.

وأشارت التقارير إلى أنّ إدارة نيوكاسل تخطط للتعاقد مع جورج جيسوس، مدرب الهلال السابق، ليكون مديرًا للمشروع الجديد.

وبجانب جيسوس، تردد أيضَا اسم ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، والذي سيحصل على راتب أكبر مما يحصل عليه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أنّ هناك عدة أسماء سعودية مرشحة للانضمام إلى نيوكاسل على رأسها سالم الدوسري .

وخاض سالم الدوسري رحلة احتراف سابقة في فياريال الإسباني استمرت لمدة 6 أشهر قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.