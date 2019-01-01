تقارير | تجديد عقد فالفيردي لا يضمن استمراره للموسم المقبل

المدرب الحاصل على لقب الدوري الموسم الماضي قد يستمر لعامين إضافيين مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ تجديد عقد إيرنستو فالفيردي للموسم المقبل في برشلونة لا يعني استمرار المدرب.

برشلونة أعلن أنّ فالفيردي مستمر مع الفريق حتى 2020 مع إمكانية التمديد لعام إضافي الموسم المقبل لينتهي مع انتهاء فترة ولاية جوسيب ماريا بارتوميو في 2021.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أنّ برشلونة يبحث عن الهدوء والاستقرار في الفريق بالوقت الحالي ولذلك قرر تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي.

وأوضحت أنّ إدارة برشلونة تراقب موقف الفريق، وفي حال حدث أي تعثرات ولم يحقق النادي البطولات المطلوبة فقد يتم إقالة المدرب.

لماذا؟ وما المبرر؟ أسئلة كثيرة انفجرت في عقول جماهير برشلونة من الصدمة 😲

تصريحات بارتوميو عن استمرار فالفيردي كانت تمهيدًا لأمر واقع✋



الخبر صادم لـ قطاع كبير من جمهور الفريق .. إذًا لماذا تم ذلك؟👀 @Mosaab93 يشرح لنا أسباب إدارة البلوجرانا وراء تجديد عقد إرنستو

تابعونا👇 pic.twitter.com/996KNxoBPr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

فالفيردي تولى تدريب الفريق الكتالوني في 96 مباراة حقق الانتصار في 65 مباراة بنسبة 68% وتعادل 22 مرة وخسر 9 لقاءات فقط، كما أنّ سجل انتصاراته ينقسم إلى 43 فوز في الليجا و11 في الكأس و10 في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء السوبر.

وحقق المدرب سلسلة لاهزيمة في الليجا وصلت إلى 37 مباراة في موسمه الأول.

وفي 96 لقاء، سجل برشلونة 233 هدفًا واستقبل 78 مرة، وأحرز ليونيل ميسي من هذه الأهداف 78 مرة يليه لويس سواريز برصيد 47 هدفًا ثم فيليبي كوتينيو (18) وعثمان ديمبيلي (17) وباولينيو وبيكيه (9) وإيفان راكيتيش (8).

ويعد لويس سواريز أكثر اللاعبين مشاركة في دقائق لعب تحت قيادة فالفيردي بواقع 7026 دقيقة ثم جيرارد بيكيه 7024 وتير شتيجن 7020 ثم إيفان راكيتيش بواقع 6986 دقيقة.