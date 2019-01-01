تقارير - تأجيل مباراتي الزمالك أمام الداخلية والإنتاج الحربي

اتحاد الكرة يعطي فرصة للزمالك للتجهيز لمواجهة نهضة بركان المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية ، اليوم الجمعة، أن اتحاد الكرة بصدد إصدار خطاب رسمي بتأجيل مباراتي الزمالك أمام الداخلية والإنتاج الحربي.

ويسعى الزمالك لإعطاء لاعبيه بعض الراحة خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن الزمالك أبلغ الجهاز الفني بتأجيل مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي.

وأشارت التقارير أن تأجيل مواجهة الداخلية ستكون لمدة يومين أو أقل على أن يتم تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي لأجل غير مسمى.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على مواجهة وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي تم تأجيله من الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 63 نقطة خلف بيراميدز صاحب الـ65 نقطة والأهلي المتصدر بـ67 نقطة.