تقارير - تأجيل حكم يويفا في قضية ميلان

15 يوماً قبل إعلان القرار الرسمي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ذكرت تقارير صحفية أن حكم المحكمة الرياضية الدولية (كاس) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن ميلان وقضية اللعب المالي النظيف، سيتأجل تصل إلى 15 يوماً.

وكان من المتوقع أن يصدر القرار هذا الأسبوع ويتم إعلانه بشكل رسمي، بعد الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف مؤخراً.

وكان ميلان قد وافق على الابتعاد عن الدوري الأوروبي لمدة عام مقابل منحه وقتاً أطول لموازنة حساباته.

وسيتضمن الحكم قضيتين بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف بين 2014 و2017، وبين 2015 و2018.

ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن الأمر سيتطلب قرابة أسبوعين لإنهاء الإجراءات الورقية، وهو ما يربك بعض الحسابات، حيث أنه في حال ترك ميلان للمقعد الأوروبي، يتأهل روما إلى دور المجموعات، فيما يقفز تورينو للملحق المؤهل.