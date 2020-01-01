تقارير .. بيونتك يرفض جنوى وكريستال بالاس ويتمسك بميلان

المهاجم البولندي يرفض الرحيل عن الروسونيري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن كريشتوف بيونتك، لاعب ميلان رفض العروض المقدمة له من جنوى وكريستال بالاس.

ويعيش المهاجم البولندي، فترة من تراجع المستوى مع ميلان هذا الموسم، إذ لم يسجل إلا أربعة أهداف في الدوري.

إبراهيموفيتش يفسر اختياره للرقم 21 مع ميلان

وتقلصت نسب مشاركة بيونتك مع ميلان في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعاقد رسمياً مع زلاتان إبراهيموفيتش.

صاحب الـ 24 عاماً، كان مرشحاً للعودة من جديد إلى جنوى، ولكنه رفض الرحيل من ميلان كما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو، إلا لفريق في نفس مكانة الروسونيري.

وانضم بيونتك إلى ميلان قادماً من جنوى العام الماضي، مقابل 35 مليون يورو، وبدأ مع الفريق بداية رائعة ولكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ مؤخراً.

ووفقاً لكالتشيو ميركاتو، فإن اللاعب قرر البقاء مع ميلان، لنهاية الموسم، وبعدها سيبدأ في تقييم خياراته من جديد.

جدير بالذكر أن ميلان حالياً يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة.