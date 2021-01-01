تقارير: بينهم دييجو كوستا وعموري .. الهلال اقترب من التعاقد مع صفقة أجنبية كبيرة

جماهير الهلال على موعد مع مفاجأة من جانب الإدارة

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، اقترب من حسم العديد من الصفقات الأجنبية المميزة، خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد بالمملكة العربية السعودية.

الهلال لم يجر أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سوى التعاقد مع عبد الله الحمدان مهاجم نادي الشباب السابق، والذي انضم للفريق بشكل فعلي بداية من اليوم الأحد.

وأشار الإعلامي الرياضي مصطفى الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، ستحسم صفقة أجنبية كبرى خلال الساعات المقبلة.

وأكد الجابر على أن الهلال سيتعاقد مع لاعب أجنبي حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي ستضم كلًا من:

الإماراتي عمر عبد الرحمن الذي فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي، والنيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر السابق، والذي لا يرتبط بعقد حاليًا، والإسباني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والأرجنتيجي بابلو بياتي لاعب فالنسيا الإسباني السابق، والذي لا يرتبط بأي عقد حاليًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى محاولات نادي الهلال مكثفة مع اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا، لاعب نادي جيانجسو الصيني السابق، والذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق حاليًا.

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وتسعى إدارة نادي الهلال، لإجراء صفقات مميزة قبل غلق باب القيد بالسعودية حاليًا، من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني خلال الوقت الحالي على مستوى النتائج.