تقارير: بيكرمان مرشحًا لتدريب السعودية أو الإمارات

هل يتولى بيكرمان تدريب السعودية أو الإمارات؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، المدير الفني السابق للمنتخب الكولومبي، ضمن الترشيحات لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي، بدلًا من مواطنه خوان أنطونيو بيتزي.

الاتحاد السعودي قرر عدم تجديد عقد أنطونيو بيتزي، بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.

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وأشارت صحيفة "لو ناشيون" الأرجنتينية، إلى أن بيكرمان تلقى عدة عروض قوية بعد رحيله عن المنتخب الكولومبي، أبرزها من سبورتنج لشبونة البرتغالي، وبوردو الفرنسي وفنربخشة التركي وهيدرسفيلد الإنجليزي.

#الهلال و #الاتحاد هم الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسرا أى مباراة في الدوري السعودي منذ بداية العام الجديد.👏👏



(📸: @SPL ) pic.twitter.com/zoPdaDu7Ab — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 15, 2019

الصحيفة الأرجنتينية، أكدت على أن بيكرمان مرشح لتدريب العديد من المنتخبات، أبرزها الصين والإمارات والسعودية.

ويبحث أيضًا الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن مدرب جديد للأبيض الإماراتي، خلفًا للإيطالي زاكيروني الذي رحل عقب انتهاء كأس آسيا 2019.

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وتدرس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، المكلفة باختيار المدرب الجديد، العديد من ملفات المدربين، من أجل الاختيار بينهم مدرب الأخضر السعودي الجديد.