تقارير .. بيراميدز يعرض على الزمالك صفقة تبادلية لضم ساسي

هل يرحل ساسي عن الزمالك بنهاية عقده؟

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، عن صفقة تبادلية يرغب نادي بيراميدز عقدها مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للحصول على مقابل مادي مع الصفقة.

بيراميدز أصبح ضمن أقوى الأندية داخل الدوري المصري الممتاز، من الناحية المالية خلال الموسمين الماضيين، وهو ما ينعكس على الصفقات الكبيرة الذي يبرمها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الوفد" المصرية، اليوم الجمعة، أن هناك صفقة تبادلية يرغب بيراميدز خلالها في الحصول على خدمات التونسي فرجاني ساسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة التي عرضت من قبل نادي بيراميدز هو انتقال جون أنطوي إلى الزمالك بالإضافة إلى مبلغ مالي يحصل عليه الفارس الأبيض.

ويستغل بيراميدز احتياج الزمالك لمهاجم صريح خلال الفترة الحالية بعد رحيل مصطفى محمد بشكل رسمي لجالطة سراي التركي، وبحث الفارس الأبيض عن بديله.

ويحاول مسؤولو القلعة البيضاء في الوقت الحالي التوصل لاتفاق مع التونسي ساسي لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهو ما يسبب توتر داخل أروقة النادي.