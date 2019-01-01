تقارير - بيراميدز يسعى لتمديد عقد عبدالله السعيد نهاية الموسم

السعيد من أهم لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية نادي بيراميدز تجاه عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بعض التقارير إلى رغبة الزمالك في التعاقد مع عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الوسط.

وكان الزمالك قد حصل على توقيع عبدالله السعيد بالفعل ولكن لم تكتمل الصفقة وقام بتجديد عقده وقتها مع الأهلي قبل رحيله.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن إدارة نادي بيراميدز تتجه في الوقت الحالي لتمديد عقد السعيد ضمن خطة الحفاظ على قوام الفريق الرئيسي.

وأشارت التقارير أن هناك جلسة أولية خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل العقد الجديد قبل حسم موقفه من تمديد عقده مع بيراميدز.

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ويعد عبدالله السعيد خلال المواسم الماضية، أهم لاعبي الكرة المصرية حيث يتغير شكل منتخب مصر في ظل غيابه عن القائمة.

ويتصدر عبدالله السعيد في الوقت الحالي، ترتيب الهدافين بالدوري المصري الممتاز، برصيد 5 أهداف ويقدم مستوى أكثر من ممتاز في الموسم الحالي.