تقارير .. بيدرو على رادار روما وفلورينزي يقترب من الدوري الإسباني

الأيام القادمة ستشهد حسم الصفقتين

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي روما في التعاقد مع بيدرو لاعب تشيلسي، ويدرس اليساندرو فلورينزي لاعب الذئاب عرضاً من الدوري الإسباني.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن فلورينزي مطلوب بقوة في فالنسيا الإسباني، وتواصلت إدارة الأخير مع وكيل أعمال اللاعب لبدء المفاوضات.

قلة المشاركة بالنسبة للظهير الإيطالي تحت قيادة فونسيكا والتي كان آخرها في ديربي العاصمة أمام لاتسيو، جعلت فلورينزي يفكر في الرحيل جدياً من صفوف روما.

وشارك صاحب الـ 28 عاماً هذا الموسم مع الفريق في 18 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في صناعة هدف واحد.

وفي سياق متصل، بدأت إدارة روما مفاوضاتها مع بيدرو لاعب تشيلسي، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

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ولنفس سبب فلورينزي، بيدرو يرغب في الرحيل عن البلوز خاصة أنه خرج من حسابات المدرب فرانك لامبارد وظل حبيساً لمقاعد البدلاء منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني شارك مع تشيلسي هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً وصنع اثنين.