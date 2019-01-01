تقارير | بيتيس يحبط محاولات توتنهام للتعاقد مع لو سيلسو

النادي الأندلسي يتمسك بالشرط الجزائي كاملاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يرفض ريال بيتيس الإسباني بيع نجم وسطه جيوفاني لو سيلسو إلى توتنهام هوتسبر وفقاً للتقارير الصحفية.

وبحسب وسائل الإعلام في مدينة إشبيلية، فشل النادي الإنجليزي في الوصول لاتفاق مع بيتيس بشأن لاعب الوسط الأرجنتيني.

أيضأً أشارت التقارير إلى سعادة لو سيلسو في الفريق، وأن توتنهام قدم عرضاً بقرابة 60 مليون يورو.

على الناحية الأخيرة يتمسك بيتيس بعدم بيع اللاعب إلى بشرطه الجزائي البالغ 100 مليون يورو، وهو ما لا يبدو توتنهام مستعداً لدفعه.

ويملك باريس سان جيرمان ناديه السابق نسبة 20% من أي صفقة بيع مقبلة للاعب.

يذكر أن لو سيلسو -23 عاماً- سجل 16 هدفاً بقميص النادي الأندلسي في الموسم الماضي.