تقارير | بويج يرفض العمل تحت قيادة تشافي

ريكي بويج ناشيء برشلونة يؤكد رغبته في الاستمرار رفقة الفريق الكتالوني بشكل عملي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رفض ريكي بويج لاعب وسط برشلونة الناشئ عرضاً للانتقال إلى السد القطري على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لاعب لاماسيا شعر بالإطراء لدى سماعه بالعرض، ولكنه رفضه بشكل مهذب.

بذلك يرفض بويج فرصة العمل تحت قيادة تشافي هيرنانديز أسطورة وسط البلوجرانا، والذي يدرب السد حالياً.

وقال بويج في تصريحات سابقة في ابريل:"نيتي الوحيدة هي البقاء هنا مع فريقي وفريق آبائي، فكرتي هي اللعب مع الفريق الثاني والعمل لأجل الفرص مع الفريق الأول".

وكان لاعب الوسط الواعد -19 عاماً- قد خاض 3 مباريات مع الفريق الأول حتى الآن، الأولى في دور الـ32 لكأس الملك ضد كالتشرال ليونيسا والتي انتهت بفوز برشلونة 4-1 في ديسمبر الماضي، حيث شارك في الدقيقة 55 وصنع الهدف الرابع.

أما عن بقية مشاركاته فأتت في الليجا، الأولى في ابريل 2019 ضد هويسكا وانتهت بالتعادل 0-0، والثانية ضد سيلتا فيجو في مايو وانتهت بالخسارة 2-0.