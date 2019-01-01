تقارير – بوزويلو يرفض عرض الأهلي ويتمسك بتورنتو

صفقة اللاعب الإسباني للراقي قد تفشل

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن الإسباني اليخاندرو بوزويلو لاعب تورنتو الكندي رفض عرضاً من الأهلي السعودي، للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة تورنتو، أبلغت إدارة الراقي أنها لن تتخلي عن اللاعب في الوقت الحالي، بسبب أهمية اللاعب بالنسبة للفريق.

وشددت إدارة النادي الكندي، على أن اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، يرغب في الاستمرار مع فريقه الحالي، ويرفض فكرة الانتقال.

وكان اللاعب قد أبدى موافقته على الانضمام للراقي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عندما كان لاعباً في صفوف جينيك البلجيكي.

ويرفض اللاعب فكرة اللعب في منطقة الخليج في تلك الفترة من حياته، كما يرغب في استمرار عقده مع تورنتو.

وش رأيك في قرار إدارة الأهلي بالتفريط في كلاوديو بايزا؟🤔 pic.twitter.com/UTiJ5FXcTn — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 12, 2019

الجدير بالذكر أن أليخاندرو لعب مع فريقه الحالي 15 مباراة منذ انضمامه، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.