تقارير - بوجبا يخبر لاعبي مانشستر بنيته الرحيل

بوجبا وأوضاع غير مستقرة في يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بول بوجبا أخبر لاعبي مانشستر يونايتد بالفعل أنه سيغادر النادي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وارتبط بوجبا في الأيام الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة من جديد لناديه القديم يوفنتوس الذي أبدى اهتماماً في يناير الماضي بخدماته.

وأفادت "ليكيب" أن مغادرة بوجبا لمانشستر يونايتد تم الاتفاق عليها داخل جدران النادي وأن اللاعب أخبر زملائه بحدوث الأمر الصيف المقبل.

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وأشار التقرير أن اللاعب في طريقه نحو ريال مدريد، خصوصاً وأن مانشستر لا يمانع بيعه بعد الانتقادات المتكررة لتذبذب مستواه.

وكشفت الصحيفة أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سبق وحاول إقناع بوجبا في موسم 2015-2016 بالالتحاق بالنادي الملكي وسافر لتورينو لإنجاح الصفقة.

وأضاف التقرير أن سبب الفشل كان العلاقة المتوترة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز ووكيل اللاعب مينو رايولا.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم، الأربعاء، أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي المدينة الحاسم لصراع القمة والمربع الذهبي.