تقارير | بوجبا "الثاني" في الطريق إلى إسبانيا

هل يجتمع الثلاثي في نهاية المطاف؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ربطت تقارير صحفية بين فلورنتان بوجبا لاعب أتالانتا يونايتد الأمريكي وبين نادي فوينلابرادا الإسباني، فيما يبدو أشبه بموسم انتقال عائلة بوجبا إلى إسبانيا.

وخاض فلورنتان 6 مباريات فقط مع فريقه الأمريكي الجديد الذي انتقل إليه في يناير الماضي، ما يجعله راغباً في الرحيل.

وكان الغيني الدولي -28 عاماً- قد تم تسريحه من جينسليبيرليجي التركي في 2018، ثم خاض فترة تجريبية فاشلة مع إلتشي الإسباني في الدرجة الثانية.

ووفقاً لصحيفة "اس" الإسبانية سيصبح فلورنتان ثاني الإخوة بوجبا في إسبانيا بعقد مدته عامين مع فوينالابرادا في الدرجة الثانية.

يأتي ذلك بعد انتقال توأمه ماتياس إلى مانشيجو في الدرجة الثالثة، وذلك بعد الاتفاق على العقد الشهر الماضي.

يذكر أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يرتبط بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، وهو ما يفسر سر اجتماع الإخوة في بلد واحد.