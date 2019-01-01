تقارير | بوتشيتينو لا يفكر سوى في عرض مانشستر يونايتد

يبدو أنه اتخذ قراره النهائي بشأن وجهته القادمة

ترددت أنباء اليوم الثلاثاء، عن رغبة طريد توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو في خلافة النرويجي أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد.

وجاءت هذه الأنباء بعد التصريحات التي أدلها بها "البوش" أمس الإثنين، التي اعترف خلالها بانفتاحه على العروض التي تنهال عليه منذ رحيله عن ناديه اللندني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مانشستر المسائية"، فإن المدرب الأرجنتيني بالكاد لا يُفكر ولا يهتم سوى بعرض الشياطين الحمر، وذلك بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن اقتراب الإدارة من إقالة سولشاير.

ولفت التقرير إلى أن المدرب الأربعيني كان يُخطط للاستيلاء على وظيفة جوزيه مورينيو بعد إقالته من "مسرح الأحلام" في مثل هذه الفترة من العام الماضي، إلا أنه فوجئ بتعيين سولشاير بعقد دائم في شهر مارس الأخير.

وذكر المصدر، أن بوتشيتينو يسعى الآن للوصول المكان الذي يبحث عنه منذ فترة، في إشارة واضحة إلى أنه يُعطي الأولوية لعرض الشياطين الحمر، رغم ما يتردد عن وجود اهتمام من قبل عملاق البوندسليجا بايرن ميونخ وكذلك غريم الأمس القريب آرسنال.

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع عاصفة التقارير والأنباء التي تتحدث عن اقتراب نهاية المدرب ذو الوجه الطفولي مع مانشستر يونايتد، بعد عودته النتائج المخيبة لآمال الجماهير، والتي كان آخرها السقوط في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري، بالإضافة للسقوط المهين أمام مضيفه الكازاخستاني المغمور أستانا.

أما صاحب الشأن، فقد أكد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه لا يشعر بالقلق على مستقبله مع النادي، في محاولة منه لنسف صحة ما يتردد عن إمكانية رحيله إذا لم يفز على توتنهام ومانشستر سيتي في المباراتين المقبلتين.