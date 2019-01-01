تقارير – بناء على طلب المدير الفني الأهلي السعودي يريد محمود علاء

الراقي يرغب في تدعيم دفاع بمدافع المنتخب المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي أهلي جدة، يرغب في التعاقد مع محمود علاء، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر.

ووفقاً لصحيفة الكأس الرياضية، فإن إدارة الراقي تريد الحصول على توقيع المدافع المصري، بناء على طلب المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش.

وأبدى المدير الفني الكرواتي، إعجابه بعلاء وبالمستويات التي يقدمها رفقة منتخب بلاده، ونادي الزمالك، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطوراً كبيراً في المفاوضات بين الطرفين.

وتعمل إدارة الأهلي، علي غلق ملف اللاعبين الأجانب، قبل انطلاق دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وانطلاقة الدوري السعودي للمحترفين الشهر المقبل.

ولعب محمود علاء 27 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفاً يحتل بها المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي الدوري.