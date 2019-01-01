تقارير - بعد الخروج أمام الزمالك.. لومير يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

النجم الساحلي ودع الكونفدرالية أمام الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مصير الفرنسي روجيه لومير، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي في الفترة المقبلة.

وكان النجم الساحلي قد خرج من بطولة كأس الكونفدرالية أمام الزمالك بعد التعادل السلبي أمس في لقاء الإياب وكان تلقى هزيمة بهدف دون رد في الذهاب.

النجم الساحلي فشل في هز شباك الزمالك في لقائي الذهاب والعودة مما أدى لتوديعه للبطولة ووجود هجوم شرس من الجماهير التونسية.

ووفقًا لما نشره موقع "الصريح" التونسي، أن لومير لن يجدد عقده مع النجم الساحلي التونسي، بسبب عدم ارتياحه من أداء اللاعبين.

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وأكدت التقارير أن مفاوضات رئيس النادي النجم الساحلي فشلت مع لومير من أجل الاستمرار في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع النادي بالموسم الحالي.