تقارير –بشكتاش ودنيزلي سبور في صراع من أجل كهربا

لاعب نادي الزمالك في طريقه إلى الاحتراف بالدوري التركي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية تركية، إلى اقتراب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك إلى الاحتراف في الدوري التركي.

ونشر كهربا، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام، وهو في طائرة دون أن يعلن عن وجهته القادمة، مع تردد أنباء عن نيته في فسخ عقده مع القلعة البيضاء.

ووفقاً لصحيفة تركية، فإن نادي دنيزلي سبور أتم اتفاقه مع كهربا على كافة التفاصيل من أجل التعاقد معه في الفترة الحالية.

ويشارك دنيزلي سبور، في الدوري التركي الممتاز، لأول مرة منذ تسع سنوات قضاها في الدرجات الأقل.

بينما أشارت بعض المصادر الأخرى، إلى أن نادي بشكتاش يسعى إلى الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.

ويغيب كهربا عن الزمالك في الفترة الحالية، بداعي أن عقده انتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، بينما تصر إدارة الزمالك على أن عقد اللاعب مستمر إلى عام 2022.