تقارير | برشلونة يوافق على إعارة جوهرته لبيتيس

يبدو أن الفريق الأندلسي أغلق الصفقة

أفادت تقارير كاتالونية، أن إدارة برشلونة وافقت بالفعل على طلب ريال بيتيس، بالحصول على خدمات ابن أكاديمية "لا ماسيا" كارليس آلينا لنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن النادي الأندلسي يطمع في شراء عقد صاحب الـ22 عامًا بصفة نهائية بعد الإعارة.

لكن النية داخل النادي تتجه إلى خيار الإعارة فقط، وذلك حال سارت الأمور كما مُخطط لها، وحتى إذا تمت الموافقة على البيع، سيكون لبرشلونة أولوية إعادته، لتحصينه من مطامع ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن آلينا كان يرغب في الخروج على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن فالفيردي منعه من الخروج، ليعوض الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد رحيله، لكن من سوء طالع الشاب الإسباني، لم يغادر وصيف بطل العالم.

ولفت المصدر إلى أن فالفيردي لا ينوي التخلص من لاعبه الأعسر الموهوب، بل يُخطط لمنحه دقائق أكثر عندما يعود من إعارته في الأندلس الموسم المُقبل.

وجاءت هذه الأنباء بعد الظهور اللاعب لصاحب الشأن في سهرة أمس الثلاثاء ضد إنتر، التي تمكن خلالها من تسجيل هدف فريقه الأول، ليساهم في الانتصار الثمين بنتيجة 2-1، الذي تسبب في إقصاء أنطونيو كونتي وفريقه من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عن آلينا بعد المباراة "هو لاعب عظيم وأود أن أمنحه المزيد من الدقائق في هذا الوقت، لكن لدينا العديد من اللاعبين في وسط الملعب. وبالنسبة لي. أثق فيه وأعتبره لاعبًا مفيدًا لنا وسيكون له دور أكبر في المستقبل".