تقارير - برشلونة يعرض جريزمان على يوفنتوس في صفقة تبادلية جديدة

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن برشلونة يريد التضحية بأنطوان جريزمان من أجل صفقة تبادلية جديدة مع يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من نادي برشلونة في ترك الفرنسي أنطوان جريزمان يرحل عن صفوفه في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "راي سبورت"، والتي أكدت أن المفاوضات بدأت بين برشلونة ويوفنتوس من أجل رحيل الفرنسي للنادي الإيطالي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإسباني يريد الحصول على خدمات الثنائي دوجلاس كوستا وأدريان رابيو في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

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ويرى النادي الكتالوني أنه سيدعم خط الوسط وينتهي من أزمة الجناح الأيسر في صفوف الفريق لو نجح في تلك الصفقة.

وكان رابيو على رادار برشلونة بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية الموسم الماضي، لكن النادي صرف نظر عنه عقب التوقيع مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وأتم النادي الكتالوني لتوه صفقة مع يوفنتوس ترك خلالها لاعب وسطه أرتور ميلو مقابل حصوله على 12 مليون يورو إضافية مع خدمات ميراليم بيانيتش.

جدير بالذكر أن الموسم الأول لبيانيتش في صفوف برشلونة لم يكن الأفضل في مسيرته عقب فشله في التأقلم على لعب النادي، وحصوله على دقائق أقل مع مرور الوقت.