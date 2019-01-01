تقارير.. برشلونة مصمم على التعاقد مع دي ليخت

النادي الكتالوني يبحث التعاقد مع قائد أياكس في فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن نادي برشلونة لا يزال مصممًا على التعاقد مع ماتيس دي ليخت قائد فريق أياكس أمستردام، خاصة بعد الخروج الأوروبي المذل على يدل ليفربول.

وتتردد الأنباء حول اهتمام نادي برشلونة بماتياس دي ليخت صاحب الـ 19 عامًا قائد ونجم نادي أياكس أمستردام منذ فترة، والذي قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فإن مينو رايولا وكيل أعمال النجم الهولندي قد قام باتصالات مع نادي برشلونة، ويريد أن يبدأ في التفاوض من جديد لانتقال اللاعب من أياكس إلى النادي الكتالوني.

وأضافت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن برشلونة مصمم على ضم المدافع الهولندي، ولكنه سينسحب في حالة وجود مزايدة في سعره أو عمولات من وكيل أعماله.

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