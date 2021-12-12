تقارير برازيلية تكشف .. كيف أنهى النصر أزمته مع تاليسكا؟

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن كواليس أزمة نادي النصر مع لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال الأيام الماضية، والتي كادت أن تتسبب في رحيل الأخير عن العالمي.

وشهدت الساعات الماضية انتشار أخبارًا تفيد بأن نادي كورينثيانز البرازيلي يحاول تحريض أندرسون تاليسكا على فسخ تعاقده مع نادي النصر من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "ge.globo" البرازيلية إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر تحركت من أجل عدم رحيل تاليسكا عن الفريق، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضًا للرحيل.

الصحيفة البرازيلية أكدت على أنه كانت هناك أزمة بين النصر واللاعب تاليسكا، بسبب عدم حصول الأخير على مستحقاته المالية، وهو الأمر الذي دفع كورينثيانز للتفاوض مع اللاعب من أجل ضمه.

وعلى الفور تحركت إدارة النصر لحماية تاليسكا من العروض التي وصلت له، وقامت بتسديد راتب شهرين من أجل إنهاء أي أزمة بين الطرفين.

واستبعد تاليسكا إمكانية إنهاء عقده مع نادي النصر بعد أن تم تسوية أموره المالية مع العالمي، وتم إحباط محاولات نادي كورينثيانز الذي كان يخطط لضمه.

تاليسكا يقترب من الرحيل؟ النصر يحسم الجدل

يذكر أن النصر قام بنفي الأخبار التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول اقتراب تاليسكا من الرحيل للانتقال إلى كوريثنيانز خلال فترة الانتقالات القادمة.