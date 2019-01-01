تقارير| بايرن ميونيخ يجد بديل رودري في الليجا

صفقة مرتقبة بين البافاري وإسبانيول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تحول أنظار بايرن ميونيخ الألماني إلى وجهة جديد لدعم خط الوسط، وذلك بعد ضياع صفقة رودري من يديه.

جاء ذلك بعد انتقال لاعب أتلتيكو مدريد -23 عاماً- إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي.

وبحسب كيكر الألمانية فإن بديل بايرن موجود في الليجا أيضاً، هو مارك روكا لاعب وسط إسبانيول.

وتشير التقارير إلى كون روكا أحد اللاعبين الذين وضع نيكو كوفاتش مدرب بايرن أعينه عليهم، لدعم تياجو ألكانتارا وخافي مارتينيز وجوشوا كيميتش وكورنتان توليسو وليون جوريتسكا قوام الوسط البافاري الأساسي.

يذكر أن روكا البالغ من العمر 22 عاماً، يملك شرطاً جزائياً قيمته 40 مليون يورو.