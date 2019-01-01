تقارير – باريس سان جيرمان يزاحم مانشستر يونايتد على صفقة ماتويدي

ماتويدي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد أكبر المهتمين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي أبدا اهتماهما بالتعاقد مع بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس.

وتقلصت فرص مشاركة ماتويدي مع السيدة العجوز هذا الصيف، بعد التعاقد مع رابيو وآرون رامسي، بالإضافة إلى وجود بيانيتش في وسط الملعب.

ووفقاً لصحيفة كوريري دي تورينو، فإن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 32، مطلوب داخل جدران الشياطين الحمر، لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا إلى ريال مدريد.

وحذرت الصحيفة الإيطالية، فريق مانشستر يونايتد من باريس سان جيرمان الذي دخل في الصفقة، خاصة وأن اللاعب لعب في صفوف الفريق العاصمي في الفترة من 2011 إلى 2017.

وفي سياق آخر، تم مشاهدة سامي خضيرة لاعب يوفنتوس، في ملعب الإمارات أثناء مباراة أرسنال وليون، وتشير التقارير إلى اقتراب اللاعب من النادي الإنجليزي.